Nieznana substancja żrąca w bloku. Mieszkańcy ewakuowani

W budynku wielorodzinnym przy ul. Zyndrama w Olecku stwierdzono substancję żrącą. Konieczna była ewakuacja mieszkańców dwóch klatek schodowych.

O godz. 16.37 na stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku wpłynęło zgłoszenie, że na ul. Zyndrama 4 doszło do rozpylenia nieznanej substancji - jakiegoś gazu, który mieszkańców gryzł w oczy i dusił. Na miejsce zostały zadysponowane w pierwszej kolejności dwa zastępy JRG z Komendy Powiatowej PSP w Olecku oraz dwa z jednostek sąsiednich.— Dowódca JRG potwierdził, że faktycznie jest jakaś nieznana substancja. Do akcji została zadysponowana strażacka grupa chemiczna z Ełku, która potwierdziła nasze przypuszczenia, że chodzi o gaz pieprzowy. To był po prostu czyjś głupi żart. Skończyło się tym, że z dwóch klatek zostało ewakuowanych 48 osób, które przebywają w tej chwili w świetlicy spółdzielni mieszkaniowej. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu był miejscu zespół medyczny i przebadał osoby, które uskarżały się na duszności. Obecnie nasze działania polegają na przewietrzeniu klatek schodowych, które potrwają około godziny i potem mieszkańcy będą mogli wrócić do domów — informuje Robert Wiśniewski, komendant powiatowy KP PSP w Olecku.Przed godz. 19 mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań.ZM