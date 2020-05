Ewakuacja komendy policji w Olecku

Mężczyzna z nietypowym znaleziskiem pojawił się w oleckiej komendzie policji. Był nim niewypał, który znalazł podczas prac polowych. Zarządzono ewakuację całego budynku.

Do zdarzenia doszło dzisiaj po godz. 11. Do dyżurnego oleckiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że podczas prac polowych znalazł niewybuch. Swoje znalezisko przyniósł w foliowej reklamówce.



Natychmiast z budynku komendy ewakuowano wszystkie osoby. Zamknięto również ul. Zamkową i wszystkie drogi dojazdowe w pobliże budynku. Na miejsce został skierowany patrol saperski z Giżycka.



Jak się okazało, znalezisko przyniesione do jednostki policji, to pocisk artyleryjski kal. 76 mm, produkcji rosyjskiej, pochodzący z II wojny światowej.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch absolutnie nie można go dotykać, przenosić ani rozbijać. O sytuacji należy jak najszybciej poinformować służby, a miejsce znaleziska należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób, w szczególności dzieci.